رحيل أفضل لاعب محترف، شبانة يكشف عن خبر صادم لجماهير الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يواجه أزمة كبيرة في القلعة البيضاء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "بيزيزا قد يفسخ عقده مع الزمالك، بسبب مستحقاته المالية".

تألق بيزيرا مع الزمالك

وتابع: "الزمالك أصبح أمام مشكلة كبيرة مع بيزيرا بسبب مستحقاته المالية، خاصة وأن اللاعب لامع في بداية مشاركته مع الزمالك".

حقيقة حصول بيزيرا على الجنسية المصري

وعن أنباء حصول اللاعب على الجنسية المصرية قال: "البعض خرج وقال إن هناك محاولات لحصول اللاعب على الجنسية المصرية، ولكن مصر لا تجنس لاعبين".

رحيل محمود بنتايك

وواصل: "الزمالك يعاني من العديد من الأزمات بسبب المستحقات ومن بينهم مستحقات محمود بنتايك ورحيله سيسبب أزمة كبيرة في القلعة البيضاء، خاصة وأن أحمد فتوح بعيد عن مستواه".

