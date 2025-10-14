محمد السيد ينتظم في مران الزمالك بعد العودة من منتخب الشباب

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

جاء ذلك عقب عودة اللاعب من صفوف منتخب الشباب بعد انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في تشيلي.

وشارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية عمر جابر قبل المشاركة في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ديكيداها الصومالى على استاد القاهرة الدولي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

