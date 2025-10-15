معاي الفيديوهات، وليد صلاح عبد اللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئين الزمالك

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك بعض أولياء الأمور تقوم بدفع مقابل مادي كبير لقيد أبنائهم في قطاع ناشئين القلعة البيضاء.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "لا يليق بمسؤول في الزمالك أن يخرج للإعلام ويتحدث بأن بسبب الأزمات الزمالك سيموت، وحزين بسبب ما يحدث في النادي".

وتابع:" يجب أن يكون هناك حل للأزمة المالية، في نادي الزمالك ولا يقف النادي على أرض أكتوبر، وما هي الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة لحل الأزمة".

رشاوي في قطاع الناشئين

وأشار عبد اللطيف إلى وجود رشاوى في قطاع ناشئين الزمالك قائلًا: "في فريقي 2007 و2012، بعض أولياء الأمور دفعوا نصف مليون جنيه لقيد أبنائهم في الزمالك، وأمتلك فيديوهات بتلك الوقائع".

وشدد: "هناك مسؤول في الزمالك يتم تشطيب الفيلا الخاصة به برقم كبير مقابل قيد أحد اللاعبين في قطاع الناشئين".

مستعد لتقديم الفيديوهات

ووجه رسالة لمجلس الإدارة قائلًا: "أقول لحسين لبيب رئيس النادي، كيف يحدث ذلك في الزمالك، وأنا مستعد لتقديم الفيديوهات للنادي".

