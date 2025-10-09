محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

كشفت مصادرنا بالمغرب أن محمود بنتايك المحترف في صفوف الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد ناديه لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقاد بنتايك منتخب المغرب الثاني اليوم للفوز على منتخب مصر المشارك في كأس العرب بهدفين دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما بالمغرب.

وأحرز لاعب الزمالك هدفا في فوز المغرب على مصر بالتجربة الودية اليوم.

تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن مارس الماضي عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي.

ووقع اللاعب رسميًا على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

وكان الزمالك ضم محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

واستأنف، اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب عن التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين، بجانب المغربي محمود بنتايك المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مباراة الزمالك وديكيداها

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

