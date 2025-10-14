الأربعاء 15 أكتوبر 2025
رياضة

تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي

الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بمتابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ديكيداها الصومالى على استاد القاهرة الدولي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف مصابي الزمالك

على جانب آخر، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن الفلسطيني عدي الدباغ يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.

وأضاف الجهاز الطبي أن ناصر منسي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت يعاني الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة ويواصل برنامجه التأهيلي.

وأوضح الجهاز الطبي أن محمد شحاتة يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل بالكرة بعد إصابته في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك مران الزمالك الزمالك وديكيداها الصومالي

