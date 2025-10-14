الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سميح ساويرس: حل مشكلة السياحة تبدأ من إصلاح المطارات

السياحة، فيتو
السياحة، فيتو
ads

 أكد رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة السابق: " ربيت فى أولادي حب الاجتهاد والاعتماد على النفس، وأمي غرست فينا أن من لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " أنا أقل أخوتي ثراء، ولكن لدي ما يكفيني وزيادة، وكان كل همي بعد عودتي من الدراسة فى ألمانيا أن أحقق أول مليون دولار كي أكون ثريا"، موضحا: " بعد حد معين من الأموال لم تعد لدي متعة جنى المزيد".


وأضاف: " قد أكون عنيدا إذا لم اقتنع بالرأى الآخر، ومن يريد الاستثمار ينبغي له النظر إلى 5 سنوات مقبلة"، موضحا: " أفضل المشروعات طويلة الآجل لأن المنافسة فيها شبه منعدمة".


وتابع: " أبحث عن فرص استثمارية جديدة فى مجال السياحة، ومصر تملك فرصا استثمارية ضخمة"، مؤكدا: " إزالة المعوقات يمكن أن تضيف 15 مليون سائح فى سنوات قليلة، وحل مشكلة السياحة تبدأ من إصلاح المطارات، والمغرب ضاعف أعداد السياح عندما حرر المطارات".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سميح ساويرس شركة اوراسكوم القابضة النهار الاعلامية لميس الحديدي ألمانيا السياحة المغرب مصر المطارات

مواد متعلقة

سميح ساويرس: ربنا أعطانا الثروة لننفقها فى خدمة الناس والعمل الخيري

سميح ساويرس: مبحبش المنافسة فى الاستثمار وبحب ألعب لوحدي

ساويرس الأنطاكي، الغريب الذي خبأته مصر في قلبها

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

الأكثر قراءة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية