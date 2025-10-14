سميح ساويرس: حل مشكلة السياحة تبدأ من إصلاح المطارات

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة السابق: " ربيت فى أولادي حب الاجتهاد والاعتماد على النفس، وأمي غرست فينا أن من لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " أنا أقل أخوتي ثراء، ولكن لدي ما يكفيني وزيادة، وكان كل همي بعد عودتي من الدراسة فى ألمانيا أن أحقق أول مليون دولار كي أكون ثريا"، موضحا: " بعد حد معين من الأموال لم تعد لدي متعة جنى المزيد".



وأضاف: " قد أكون عنيدا إذا لم اقتنع بالرأى الآخر، ومن يريد الاستثمار ينبغي له النظر إلى 5 سنوات مقبلة"، موضحا: " أفضل المشروعات طويلة الآجل لأن المنافسة فيها شبه منعدمة".



وتابع: " أبحث عن فرص استثمارية جديدة فى مجال السياحة، ومصر تملك فرصا استثمارية ضخمة"، مؤكدا: " إزالة المعوقات يمكن أن تضيف 15 مليون سائح فى سنوات قليلة، وحل مشكلة السياحة تبدأ من إصلاح المطارات، والمغرب ضاعف أعداد السياح عندما حرر المطارات".



