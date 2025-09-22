سميح ساويرس: 60 % من الفلوس تأتي بالحظ و13% فقط بالذكاء (فيديو)

قال رجل الأعمال سميح ساويرس: إن لديه نظرية فى الحياة، وهي أن 60% من المال يأتي بالحظ، و13% منه يأتي بالذكاء، مشيرا إلى أن هناك أناس كثيرة ذكية جدا لم تحقق ثروة، والادعاء بأن الذكاء وراء الثروة كلام فاضي".



وأضاف خلال لقائه ببرنامح "البحث عن السعادة"، مع الإعلامية منى الشاذلي على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” إن المثابرة والجرأة لها عامل كبير، وكل ما الإنسان بيشتغل بيقدر يجيب الفلوس"، موضحا: " عمر ما فرق معايا أركب سيارة جديدة ولا قديمة أو سيارة صغيرة أو كبيرة، يعني السيارة اللى معايا حاليا بتاعت والدي بقالها 15 سنة".



وأوضح: " تحررت من الماديات، لأنها لم تعد تعطيني المتعة التى أبحث عنها، طالما أن الشيء يؤدي الغرض، لذلك لا تضيع وقتك فى إنك تشتري حاجة جديدة أو كبيرة"، مؤكدا: " قررت إني أخرج فيلم والفكرة جاءتني من مهرجان الجونة، وخرجت من تجربة المهرجان، بأن السينما مجال عظيم".



وأكد أنه يكتب الأفكار ويعطيها لشخص هو المسئول عن كتابة السيناريو"، موضحا: " أنصح الشباب بأن يعمل لنفسه جدول إنجازات ولا يستعجل النجاح".



