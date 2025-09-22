سميح ساويرس: 3 حاجات فى حياتي ندمت عليها (فيديو)

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن حبه وعشقه للموسيقى الكلاسيكية، قائلا: " أول مرة اقعد على البيانو وأعزف عليه كان عمرى 59 عاما أى من حوالي تسع سنين.. قررت كده فى نفسي أن أبحث عن حاجة جديدة فى حياتي، لأني كنت منزعج جدا من الوضع الذهني بتاعي".



وقال خلال لقائه ببرنامح "البحث عن السعادة"، مع الإعلامية منى الشاذلي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب": " لن يصدقني أحد لو قلت إنه اصابني نوع من الملل الذهني إن خلاص يعني إيه اعمل مشروعات تاني ولا لوكاندات تاني ولا فلوس تاني ولا عيال تاني فخلاص كل القائمة خلصت، عشان كدة بحثت عن حاجة جديدة".



وأضاف: " قعدت ادور على حاجة مجنونة كدة اعملها فملقيتش، ومن ضمن الحاجات إني كنت عايز اطلع فى الفضاء، والروس وقتها كانوا بيبعوا الرحلات دي"، موضحا: " قعدت افكر إيه اللى أنا ندمان عليها فلقيت 3 حاجات هما إللى انا ندمان عليهم منهم اتنين ميتصلحوش، وهما إجرائي جراحة فى قدمي بدون أى سبب، والثانية بيع جزء من الشركة بمبلغ كبير، والحاجة التالتة إني بحب الموسيقى الكلاسيكية منذ صغري".



وأوضح: " كان عندى نوع من الندم وهو إزاي واحد بيحب الموسيقى الكلاسيكية، ولذلك قررت تعلم البيانو"، مضيفا: " قرأت كتاب لأنيس منصور حول العالم فى 200 يوم، وكان عندي 15 سنة، وكنت أنوي القيام بهذه الرحلة ولكني قلت لما أكبر شوية، لأن الرحلة تستغرق عاما، وعندما كبرت وبقى معي فلوس مبقاش عندي وقت، وبقى عند أولاد ومدارس، وأخيرا وعندما بلغت سن الـ 58 سنة حققت الرحلة".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.