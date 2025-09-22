الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سميح ساويرس: 3 حاجات فى حياتي ندمت عليها (فيديو)

سميح ساويرس، فيتو
سميح ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن حبه وعشقه للموسيقى الكلاسيكية،  قائلا: " أول مرة اقعد على البيانو وأعزف عليه كان عمرى 59 عاما أى من حوالي تسع سنين.. قررت كده فى نفسي أن أبحث عن حاجة جديدة فى حياتي، لأني كنت منزعج جدا من الوضع الذهني بتاعي".


وقال خلال لقائه ببرنامح "البحث عن السعادة"، مع الإعلامية منى الشاذلي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب": " لن يصدقني أحد لو قلت إنه اصابني نوع من الملل الذهني إن خلاص يعني إيه اعمل مشروعات تاني ولا لوكاندات تاني ولا فلوس تاني ولا عيال تاني فخلاص كل القائمة خلصت، عشان كدة بحثت عن حاجة جديدة".


وأضاف: " قعدت ادور على حاجة مجنونة كدة اعملها فملقيتش، ومن ضمن الحاجات إني كنت عايز اطلع فى الفضاء، والروس وقتها كانوا بيبعوا الرحلات دي"، موضحا: " قعدت افكر إيه اللى أنا ندمان عليها فلقيت 3 حاجات هما إللى انا ندمان عليهم منهم اتنين ميتصلحوش، وهما إجرائي جراحة فى قدمي بدون أى سبب، والثانية بيع جزء من الشركة بمبلغ كبير، والحاجة التالتة إني بحب الموسيقى الكلاسيكية منذ صغري".


وأوضح: " كان عندى نوع من الندم وهو إزاي واحد بيحب الموسيقى الكلاسيكية، ولذلك قررت تعلم البيانو"، مضيفا: " قرأت كتاب لأنيس منصور حول العالم فى 200 يوم، وكان عندي 15 سنة، وكنت أنوي القيام بهذه الرحلة ولكني قلت لما أكبر شوية، لأن الرحلة تستغرق عاما، وعندما كبرت وبقى معي فلوس مبقاش عندي وقت، وبقى عند أولاد ومدارس، وأخيرا وعندما بلغت سن الـ 58 سنة حققت الرحلة".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل الأعمال سميح ساويرس البيانو البحث عن السعادة الاعلامية مني الشاذلي يوتيوب الموسيقى الكلاسيكية

مواد متعلقة

السعادة أم المال؟.. سميح ساويرس يكشف أسراره مع منى الشاذلي

سميح ساويرس: جمال وعلاء مبارك عمرهم ما مدوا إيديهم على مليم في مصر (فيديو)

سميح ساويرس: مصر أمامها 50 عامًا لتخفيض عدد الموظفين في جهاز الدولة (فيديو)

الغني ليس بكثرة الأموال في البنوك، لماذا يفضل سميح ساويرس عدم توريث أبنائه؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

سميح ساويرس: 3 حاجات فى حياتي ندمت عليها (فيديو)

للمرة الخامسة، محمد صلاح في قائمة الـ10 الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

من بينها مصر والسعودية، البيت الأبيض يعلن عن اجتماع يعقده ترامب مع رؤساء 8 دول

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

قناة إسرائيلية: ترامب يعرض خطة لوقف الحرب في غزة غدا وهذه بنودها

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads