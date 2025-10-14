الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سميح ساويرس: مبحبش المنافسة فى الاستثمار وبحب ألعب لوحدي

سميح ساويرس، فيتو
سميح ساويرس، فيتو

 أكد رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، أنه لا يحب المنافسة فى المشروعات، موضحا أنه لا يوجد مكان مثل الجونة فى مصر، لأن الجونة بدأت منذ 35 عاما.


وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " مبحبش المنافسة فى الاستثمار وبحب ألعب لوحدي"، مضيفا: " نقلت كافة أسهم الشركة القابضة لابني نجيب سميح ساويرس، وهو صاحب القرار، وأنا أعمل مستشار ببلاش للشركة".
واضاف: " بناتي لديهم تطلعات أخرى، وعوضتهن"، موضحا: " العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة والتوازن بينهما يقلل المخاطر، والجزء الأكبر من محفظتي الاستثمارية فى العقار وليس السياحة لأن عوائده أعلى بكثير من الفنادق".


وأوضح: " ليس لدي سهم واحد فى شركة أوراسكوم الآن، ولا أتابع الأرقام، ولدي مشروعات صغيرة فى المغرب والسنغال، وكنت أعمل 12 ساعة يوميا، وحاليا أتعلم مهارات جديدة مثل عزف البيانو والإنتاج السينمائي"، مؤكدا: " منذ أربع سنوات أى شخص كان يتحدث معي عن أوراسكوم كنت أقوله: أسأل نجيب".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سميح ساويرس شركة اوراسكوم القابضة لميس الحديدي نجيب سميح ساويرس

مواد متعلقة

سميح ساويرس: 60 % من الفلوس تأتي بالحظ و13% فقط بالذكاء (فيديو)

سميح ساويرس: 3 حاجات فى حياتي ندمت عليها (فيديو)

السعادة أم المال؟.. سميح ساويرس يكشف أسراره مع منى الشاذلي

سميح ساويرس: مصر أمامها 50 عامًا لتخفيض عدد الموظفين في جهاز الدولة (فيديو)

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية