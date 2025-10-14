سميح ساويرس: مبحبش المنافسة فى الاستثمار وبحب ألعب لوحدي

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، أنه لا يحب المنافسة فى المشروعات، موضحا أنه لا يوجد مكان مثل الجونة فى مصر، لأن الجونة بدأت منذ 35 عاما.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " مبحبش المنافسة فى الاستثمار وبحب ألعب لوحدي"، مضيفا: " نقلت كافة أسهم الشركة القابضة لابني نجيب سميح ساويرس، وهو صاحب القرار، وأنا أعمل مستشار ببلاش للشركة".

واضاف: " بناتي لديهم تطلعات أخرى، وعوضتهن"، موضحا: " العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة والتوازن بينهما يقلل المخاطر، والجزء الأكبر من محفظتي الاستثمارية فى العقار وليس السياحة لأن عوائده أعلى بكثير من الفنادق".



وأوضح: " ليس لدي سهم واحد فى شركة أوراسكوم الآن، ولا أتابع الأرقام، ولدي مشروعات صغيرة فى المغرب والسنغال، وكنت أعمل 12 ساعة يوميا، وحاليا أتعلم مهارات جديدة مثل عزف البيانو والإنتاج السينمائي"، مؤكدا: " منذ أربع سنوات أى شخص كان يتحدث معي عن أوراسكوم كنت أقوله: أسأل نجيب".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.