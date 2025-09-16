مهرجان الجونة السينمائي 2025، مشاركة 60 فيلما من 42 دولة.. الاحتفاء بمئوية يوسف شاهين.. تكريم منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي.. ونجيب ساويرس: مبسوط لترديد فناني العالم "فلسطين حرة"

أزاح مهرجان الجونة السينمائي الستار عن تفاصيل دورته الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر2025 بمدينة الجونة الساحرة على ساحل البحر الأحمر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر المؤتمر كل من المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، والنجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وعمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان، والمخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، وكوكبة من صناع السينما والنقاد من مصر ومختلف دول العالم.

نجيب ساويرس: الإنسانية "متبهدلة" حاليا.. ومبسوط لترديد فناني العالم "فلسطين حرة" (فيديو)

أكد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي أنه ينتظر فترة المهرجان كل عام، ليس فقط لأن المهرجان يدعم السينما ويروج لها، لكن أيضا لشعوره بالفرح عند مشاهدة شباب مصري لديه طموح حقيقي في عالم السينما.

وأضاف "ساويرس" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي: "جيلنا محظوظ إنه شاف يوسف شاهين وعمر الشريف على الحقيقة.. اللي شاف الناس دي غير اللي سمع عنها ولم يشاهدها.. دائما بقول أنا بحب السينما مش بنام بالليل غير لما أشوف فيلمين".

وتابع: "الحمد الله إنه ربنا وفقنا لشعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية" لأنه دلوقتي الإنسانية متبهدلة.. مبسوط كمان إن كل فناني العالم بيقولوا فلسطين حرة في كل المهرجانات العالمية".

وتحدث المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي عن انطلاقة ورحلة المهرجان، مشيرا إلى أن الهدف كان في البداية هو وضع الجونة على خريطة المهرجانات العالمية.

وأضاف "ساويرس": "لم نكن نتوقع أن يصل المهرجان للعالمية بهذه السرعة، كان هدفا وتحقق.. في مهرجانات قديمة جدا بتتراجع زي مهرجان كان وذلك نتيجة بعض التدخلات السياسية.. أيضا معاملة ضيوف مهرجان كان ليست جيدة مما سبب حالة من العزوف عن هذه المهرجانات، على عكس ما عندنا تماما، فمعاملتنا للضيوف أفضل بكثير".

وتابع: "طموحاتنا أننا نوصل بمستوى المهرجان إلى أن الضيوف يحضروا ليس بسبب حصولهم على فلوس، وإنما علشان إحساسهم إن مهرجان الجونة يقدم فنا، وأتمنى أن نكون عند حسن الظن، شكرا لجميع صناع السينما".

سميح ساويرس: فخور بما وصل إليه المهرجان.. وفعالياته ذكرى جميلة لسكان الجونة

المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان قال في كلمة بمناسبة الإعلان عن الدورة: "تصادف النسخة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مع احتفالنا بمرور 35 سنة على تأسيس الجونة، ليصبح الاحتفال احتفالين. أشعر بفخر حقيقي بما وصلنا إليه في الجونة، وسعيد أيضًا بالمهرجان الذي فرض حضوره على خريطة المهرجانات الدولية".

وأضاف: "أرى أن الجونة كمدينة والمهرجان أصبحا يضيفان إلى بعضهما البعض، بعيدًا عن الإضافة الفنية التي يمنحها المهرجان للمدينة، فقد أصبح المهرجان وفعالياته ذكرى جميلة لسكان الجونة والمطاعم والفنادق والعمال وغيرهم، وكذلك صناع السينما وضيوف المهرجان حيث يُستقبلون بحفاوة وحسن ضيافة، ويستمتعون بالأجواء في الجونة كمدينة ساحلية".

وتابع: "كل عام يستضيف المهرجان نجومًا عالميين. وأنا سعيد هذا العام باستضافة فنانة عالمية مثل كيت بلانشيت، وممتن للشراكة التي تمت بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

عمرو منسي: تقدم 290 مشروعا لـ سيني جونة.. وأضفنا مسرحا جديدا لاستيعاب حضور المهرجان (فيديو)

قال عمرو منسي المدير التنفيذي، الشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي: إن المهرجان استقبل العديد من المشاريع عبر منصة سيني جونة، لافتا إلى أن الأفلام وصلت للعديد من المهرجانات العالمية خلال الأعوام الماضية.

وتابع عمرو منسي: “متحمس كمان إننا نكمل نجاح السنين اللي فاتت. النجاح ده بيخلينا نفكر دايمًا: إيه الجديد اللي ممكن نقدمه.. المهرجان مع الوقت أصبح مساحة أمل لكل المواهب والشباب، وبقى مكان بيجمعنا حوالين فكرة واحدة وهي: قد إيه الفن يقدر يغير. وعلى مدار الدورات السابقة، مهرجان الجونة أثبت إنه رقم مهم على خريطة المهرجانات في المنطقة والعالم، وده بفضل تأثيره الكبير في صناعة السينما".

وأضاف: "المهرجان مش بيكتفي بعرض أهم أفلام السنة من كل أنحاء العالم، لكنه كمان من خلال منصة "سيني جونة" بيحقق هدفه الأساسي: إتاحة الفرص للشباب وصناع السينما إنهم يعرضوا مشاريعهم على شركات إنتاج وتوزيع وجهات داعمة. والأجمل إن كل ده بيتم في مكان واحد هو الـHub، اللي أنا سعيد جدًا بنجاح فكرته واستمراره، لأنه سهّل حركة ضيوف المهرجان وقرّبهم من بعض".

وأردف: "وبنفس الفكر ده، السنة دي بنفعل مكان جديد وهو "مسرح الجزيرة"، اللي هيكون مساحة إضافية للجمهور في قلب مدينة الجونة، وهيستضيف ورش عمل وندوات ولقاءات ضمن Forum CineGouna Accreditation، وفخور أيضا باستمرار سوق "سيني جونة" للسنة التالتة، وزيادة عدد العارضين لـ30 شركة من 10 دول مختلفة. وده بيدي فرص أكبر لصناع الأفلام إنهم يقابلوا شركات مهمة على المستوى الإقليمي والعالمي. ورقم آخر يدل على أهمية منصتنا هو إن 290 مشروعا تقدموا هذا العام للمشاركة في "سيني جونة" لدعم إنتاج الأفلام".

وأكمل منسي: "كمان متحمس جدًا لبرنامجنا الجديد "سيني جونة لدعم المواهب الناشئة – Emerge"، اللي بيكبر سنة ورا سنة بدعم شركائنا: الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة دروسوس، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. وسعيد بالشراكة الجديدة مع جامعة إسلسكا اللي هتساهم في إتاحة فرصة أكبر للجيل الصغير من الموهوبين للمشاركة في فعاليات المهرجان.. ولأننا عايزين نتيح فرصة لجمهور أوسع لمتابعة المهرجان، سعيد بالإعلان عن شراكة استراتيجية مع MBC، ومنصة شاهد، وقناة النهار، لبث فعاليات الدورة الثامنة مباشرة على التلات منصات".

واختتم: "أما عن شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، اللي ابتداه المهندس نجيب ساويرس من الدورة الأولى، فالسنة دي بينتقل لمستوى عالمي جديد ليصبح حركة سنوية بالشراكة مع الأمم المتحدة، نسلط الضوء من خلالها كل دورة على قضية إنسانية كبرى، البداية هتكون مع محور الأمن الغذائي، خصوصًا إن افتتاح المهرجان السنة دي بيتزامن مع اليوم العالمي للغذاء".

يسرا: "الجونة السينمائي" مهرجان عالمي، وأعتبر نفسي عضوة بعائلة ساويرس (فيديو)

عبرت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة السينمائي عن سعادتها بمرور سبع سنوات على تأسيس المهرجان، قائلة: "مازلت أقول إنه مهرجان عالمي منذ إنشائه".

وأضافت يسرا خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل: " فرحتي غير عادية بالاحتفاء بالمخرج الكبير يوسف شاهين، علشان هنسترجع ذكريات كتير وحاجات حلوة عشناها".

ووجهت يسرا الشكر لعائلة ساويرس في نهاية كلمتها قائلة: "بعتبر نفسي عضوة في عائلة ساويرس".

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: الثقافة والإبداع محركات قوية للتنمية وأحيي نجيب وسميح ساويرس

وخلال كلمتها بالمؤتمر أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن "الثقافة والإبداع محركات قوية للتنمية. ومع مضي مصر قدمًا في سردية التنمية الاقتصادية، ندرك أن الفنون تُعد محفزًا أساسيًا للحوار والشمول وفتح الفرص".

وأضافت أن "هذه الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة في مصر ومهرجان الجونة السينمائي والحكومة المصرية، تشكل منصة ديناميكية لتوحيد السرديات العالمية، وتعزيز فنون الحكي العابرة للحدود، ودعم الحلول الثقافية كوسيلة للتنمية المستدامة والاقتصادية. نحن فخورون بدعم مبادرة تبرز الدور المحوري لمختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الخيرية، في دفع عجلة التقدم، وتعميق التفاهم الثقافي المتبادل، وتعزيز قيمنا المشتركة".

وتابعت: "احيي المهندس نجيب ساويرس أفكاره واستدامتها.. وكذلك أحيي المهندس سميح ساويرس لأ تميز مدينة الجونة مؤكدة أنها فتحت مجالا كبيرا على ساحل البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن السياحة المصرية في أعلى مستوياتها رغم العديد من التحديات الكبيرة.

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

قالت المخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: إن العالم الذي نعيشه اليوم أصبح أقل إنسانية، ولكن ستظل السينما صوتًا مسموعًا في العالم كله، صوتًا لا يمكن إسكاته.

وأضافت “خوري” خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للمهرجان: “نقدّم خلال الدورة الثامنة من المهرجان برنامجًا يُعرض من خلاله حوالي 60 فيلمًا من 42 دولة حتى الآن، وسيتم الإعلان عن باقي البرنامج في الأيام المقبلة.. البرنامج يتضمن 10 أفلام روائية طويلة، و10 أفلام وثائقية طويلة، و17 فيلمًا قصيرًا ضمن المسابقة الرسمية، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 230 ألف دولار أمريكي. من هذه الأفلام أعمالًا أولى لمخرجين، وبعضها من صنع مخرجات، وذلك تأكيدًا لدور المهرجان في إبراز التنوع وتسليط الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة”.

وتابعت: "من الأفلام التي حققت نجاحًا هذا العام: الفيلم الإيراني It Was Just an Accident (حادث بسيط) الحاصل على السعفة الذهبية (Palme d’Or) من "كان"، والفيلم الإسباني Sirat (صراط) الحاصل على جائزة لجنة التحكيم من "كان" (Jury Award Cannes).. كما نعرض الفيلم الأيرلندي Blue Moon (القمر الأزرق) الذي حصل بطله أندرو سكوت (Andrew Scott) على جائزة أفضل أداء مساعد من مهرجان برلين".

وأشارت إلى أن هذا التنوع ليس مجرد أرقام، بل رسالة واضحة معناها أن الجونة خلق نظامًا وبيئة سينمائية، ومكانًا يفتح الحوار ويعزز التعاون، والدليل هو استقبال المهرجان لستة أفلام مصرية دفعة واحدة، أربعة منها حصلت على دعم من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، وفيلمان هما التجارب الأولى لمخرجات".

ترك إرثًا خالدًا وأثرًا لا يُمحى، مهرجان الجونة يحتفي بمئوية يوسف شاهين

وينظم مهرجان الجونة في إطار احتفاله بمئوية المخرج الأيقوني يوسف شاهين، التي تحل في 25 يناير 2026، برنامجًا خاصًا يكرّم أحد أعمدة الإبداع السينمائي في العالم العربي والعالم، الذي ترك إرثًا خالدًا وأثرًا لا يُمحى على أجيال من السينمائيين برؤيته الفريدة وأعماله المضيئة.

يتضمن البرنامج عروضًا استعادية لأحد أبرز أفلام يوسف شاهين، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام التي قدّمها مخرجون تأثروا بفنه ورؤيته، ويعلن المهرجان قريبًا عن تفاصيل هذه الأفلام وجدول العروض.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد مكانة شاهين باعتباره الأب الروحي لموجة جديدة من السينما العربية، وواحدًا من أبرز الأصوات التي حوّلت السينما إلى مساحة للتعبير الحر والجرأة الفنية والالتزام المجتمعي.

منح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن المهرجان عن اختيار الفنانة المتميزة منة شلبي لتكريمها في دورته الثامنة المقرر إقامتها خلال الفترة (16 – 24 أكتوبر 2025) بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

وتُمنح هذه الجائزة سنويًا للسينمائيين الذين تركت أعمالهم الفنية بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.

قدّمت منة شلبي أكثر من 40 فيلمًا سينمائيًا وما يقارب 20 عملًا دراميًا، جسدت خلالها أدوارًا تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيرًا.

"نافذة على فلسطين" يعرض أفلام تعكس الصمود في مواجهة الإبادة

أعلن مسؤولو مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار عروض برنامج الفيلم الفلسطيني ضمن فعاليات دورته الثامنة، تحت عنوان "نافذة على فلسطين".

يخصص البرنامج في دورة العام الجاري مجموعة من العروض للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، لتسليط الضوء على المأساة المستمرة في قطاع غزة، وفتح نافذة جديدة على معاناة الفلسطينيين وصمودهم.

تُجسّد هذه الأفلام قصص الصمود والإنسانية وقوة الإرادة لشعب يواجه الإبادة، وتؤكد على أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لإيصال أصوات الأفراد وتوثيق حكاياتهم، بما يرسّخ دور السينما كمنصة مقاومة ووسيلة للتعبير وحفظ الذاكرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.