رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

رئيس الجامعة الأمريكية
رئيس الجامعة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي، فيتو

كشف الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية الوقف المالي الذي قدمه رجل الأعمال نجيب ساويرس للجامعة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي منعقد بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، أنه من الخطأ السائد في بلادنا أن يعتقد الناس أن الوقفية تكون فقط لدعم الفقراء، في حين أنها يجب أن تكون لبناء المجتمع من خلال التعليم والبحث العلمي والجامعات.

الوقف الذي يقدمه نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية 

وأكد أن وقفية رجل الأعمال نجيب ساويرس للجامعة، تساهم في دعم تكلفة التعليم التي لا نقدر في الجامعة على تغطيتها من خلال الأقساط التي يدفعها الطلاب.

وأشار دلال إلى أن ساويرس أعطى وقفية للجامعة الأمريكية لخدمة الطلاب غير القادرين بشكل مستمر وللأبد، موضحا أن هذا يعطي استمرارية للعمل الأكاديمي، ويفيد الطلاب على المدى البعيد.

وأكد أن المبلغ الكبير الذي تقدم به ساويرس، يستخدم مردوده في دعم الطلاب والبحث العلمي بالجامعة.

وأوضح دلال أن الوقف للجامعات يكون لأحد أمرين؛ إما لدعم الطلاب غير القادرين، أو لدعم البحث العلمي الأكاديمي.

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

