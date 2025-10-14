سميح ساويرس: ربنا أعطانا الثروة لننفقها فى خدمة الناس والعمل الخيري

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة السابق: " ما بقيتش مكسوف أن أعترف أنني خارج شركة أوراسكوم".



وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "أنا الأجنبي الوحيد الذى يمتلك أرضا فى سويسرا، والحكومة السويسرية اختارتني بسبب خبرتي فى بناء المدن، وكان شرطي الأساسي فى سويسرا تملك الأرض والبيع للأجانب، ولا أملك جواز سفر سويسريا، وأتعامل بصفتي أجنبيا".



وأضاف: " مشروعي فى المغرب شراكة مع حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهو على غرار الجونة، وحجم الاستثمار المدفوع فى مشروع المغرب يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار".



وأوضح: " اهتمامي الأكبر الآن بالشركات الناشئة، واستثمر حاليا فى بديل الأسمنت، وهذه المادة الجديدة صديقة للبيئة ولا تستهلك طاقة"، موضحا: " لم يعد هدفي زيادة الثروة، وهدفي الآن هو توزيع أموالي وإنفاق حصة على الأعمال الخيرية قبل رحيلي، واللي عنده ما يكفيه من المال ويريد المزيد يبقى جعان".

وتابع: " خصصت 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولاد، وهذا المبلغ قد ينقذ آلاف الأطفال سنويا، وربنا لم يعطينا الثروة لنخزنها بل لننفقها فى خدمة الناس".



