الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سميح ساويرس: ربنا أعطانا الثروة لننفقها فى خدمة الناس والعمل الخيري

سميح ساويرس، فيتو
سميح ساويرس، فيتو

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة السابق: " ما بقيتش مكسوف أن أعترف أنني خارج شركة أوراسكوم".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "أنا الأجنبي الوحيد الذى يمتلك أرضا فى سويسرا، والحكومة السويسرية اختارتني بسبب خبرتي فى بناء المدن، وكان شرطي الأساسي فى سويسرا تملك الأرض والبيع للأجانب، ولا أملك جواز سفر سويسريا، وأتعامل بصفتي أجنبيا".


وأضاف: " مشروعي فى المغرب شراكة مع حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهو على غرار الجونة، وحجم الاستثمار المدفوع فى مشروع المغرب يتراوح  بين 200 إلى 300 مليون دولار".


وأوضح: " اهتمامي الأكبر الآن بالشركات الناشئة، واستثمر حاليا فى بديل الأسمنت، وهذه المادة الجديدة صديقة للبيئة ولا تستهلك طاقة"، موضحا: " لم يعد هدفي زيادة الثروة، وهدفي الآن هو توزيع أموالي وإنفاق حصة على الأعمال الخيرية قبل رحيلي، واللي عنده ما يكفيه من المال ويريد المزيد يبقى جعان".

وتابع: " خصصت 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولاد، وهذا المبلغ قد ينقذ آلاف الأطفال سنويا، وربنا لم يعطينا الثروة لنخزنها بل لننفقها فى خدمة الناس". 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سميح ساويرس شركة اوراسكوم القابضة الاعلامية لميس الحديدي سويسرا الحكومة السويسرية حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية

مواد متعلقة

سميح ساويرس: مبحبش المنافسة فى الاستثمار وبحب ألعب لوحدي

سميح ساويرس: 60 % من الفلوس تأتي بالحظ و13% فقط بالذكاء (فيديو)

سميح ساويرس: 3 حاجات فى حياتي ندمت عليها (فيديو)

سميح ساويرس: مصر أمامها 50 عامًا لتخفيض عدد الموظفين في جهاز الدولة (فيديو)

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية