من الشامبو العلاجي إلى الصابون الطبيعي، أبرز منتجات معرض زهور الخريف 2025 (فيديو صور)

يتميز معرض زهور الخريف بمشاركة الكثير من العارضين في الزيوت والمنتجات الطبيعية، والتي قدمت مجموعة واسعة من الابتكارات المتجددة.

وقد تحدث أحد العارضين، عن هذه المنتجات التي تتماشى مع التوجهات الحديثة للمستهلكين الباحثين عن الجودة والنقاء والخلو من المكونات الكيميائية الضارة.

تنوع الابتكارات الطبيعية والأسعار المعروضة

تعكس المنتجات المعروضة التزامًا واضحًا بتقديم حلول طبيعية للعناية بالبشرة والشعر والجسم، مع توضيح الأسعار لتمكين المستهلكين من الاختيار الواعي وقد شملت هذه الابتكارات تشكيلة واسعة تلبي احتياجات علاجية وجمالية متنوعة:

منتجات العناية بالشعر

كان من أبرزها شامبو علاجي خالٍ من السلفات، بتركيبة فريدة تعتمد على سبعة زيوت طبيعية مختارة بعناية مثل الأرجان، جوز الهند، الجوجوبا، جنين القمح، الروزماري، والخروع بسعر 250 جنيهًا.





كما يوجد ماسكارا علاجية مرخصة من وزارة الصحة، تتميز بكونها شفافة وبدون لون، مع تركيز علاجي يضم سبعة زيوت طبيعية وفيتامين E والكولاجين الطبيعي، مما يوفر عناية مغذية للرموش، ويبلغ سعرها 270 جنيهًا.



شملت المعروضات منتج "لمسة حرير" لترطيب وتنعيم الجسم غنيًا بفيتامين E وزيوت عطرية، ويتميز برائحة العود العربي الجذابة، يبلغ سعره 270 جنيهًا.



للحماية من أشعة الشمس، يوج بالمعرض واقي شمس بمكونات طبيعية يوفر حماية عالية تصل إلى 59 SPF، مما يؤكد على أهمية المكونات الطبيعية في منتجات العناية اليومية، سعره 350 جنيهًا.

لم يغفل العارضون عن أهمية الصابون العلاجي للوجه والجسم، حيث قُدمت أنواع متعددة بمكونات طبيعية مصممة لتناسب مختلف أنواع البشرة (المختلطة، الدهنية، الجافة)، وتستهدف فوائد متنوعة مثل الترطيب، التفتيح، إزالة آثار الحبوب، ومعالجة التجاعيد.

وتتراوح أسعاره، حيث يبلغ سعر صابون لبان الدكر 150 جنيهًا، بينما تبلغ أسعار باقي أنواع الصابون 120 جنيهًا.





منتجات أخرى للعناية بالجسم والشعر

ضمت التشكيلة أيضًا زيت الجنسنج المعروف بفوائده في الاسترخاء وتقليل التوتر وتحسين النوم، بالإضافة إلى دوره في تفتيح وشد البشرة، سعره هو 300 جنيه.

كما قُدم مورد خدود طبيعي 100% لتوريد وتكبير الخدود والشفايف، بسعر 200 جنيه.

ولم تخلُ المنتجات من مزيل عرق طبيعي يجمع بين فعالية التخلص من رائحة العرق، وتفتيح البشرة، وتقليل نمو الشعر، مع خيارات بروائح منعشة. سعره 130 جنيهًا



في مجال العناية بالشعر، كانت من أبرز المنتجات تركيبة مخصصة لعلاج الصلع الوراثي، مكونة من عشرة زيوت طبيعية مع زيت الروزماري كعنصر أساسي مسؤول عن إنبات الشعر وعلاج التساقط والهيشان وتأتي هذه التركيبات كحلول طبيعية لمشاكل الشعر المزمنة التي يبحث عنها الكثيرون ويبلغ سعرها 300 جنيه.

استكملت التشكيلة بعرض زيت الزيتون عالي الجودة، الذي يمكن استخدامه للطعام وللعناية بالجسم والشعر حيث يبلغ سعر اللتر 600 جنيه.



تؤكد هذه المشاركة في معرض زهور الخريف على المكانة المتنامية للمنتجات الطبيعية في السوق، وسعي العارضين المستمر لتقديم الأفضل للمستهلكين عبر منتجات طبيعية توازن بين الفعالية ومتطلبات الجمال والصحة، مع الشفافية في عرض الأسعار ويظل المعرض وجهة مهمة للباحثين عن كل ما هو جديد في عالم الزهور والنباتات والمنتجات المستوحاة من الطبيعة.



يذكر انه نطلق المعرض في يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، وهو مستمر في استقبال الجمهور على مدار نحو شهر كامل، حتى يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، بحديقة الحرية، التي تقع في موقع استراتيجي أمام دار الأوبرا المصرية في منطقة الزمالك.

