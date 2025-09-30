تبدأ من 10 جنيهات، أسعار النباتات في معرض زهور الخريف بحديقة الحرية (صور)

افتتحت حديقة الحرية بالزمالك أبوابها لاستقبال رواد الجمال والنباتات، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات معرض زهور الخريف الدولي لعام 2025 في دورته الثانية.

هذا الحدث البارز يأتي في موعده السنوي ليقدم لمسة من ألوان الطبيعة الهادئة والمميزة لفصل الخريف.

مواعيد المعرض والموقع والتذكرة

انطلق المعرض في يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، وهو مستمر في استقبال الجمهور على مدار نحو شهر كامل، حتى يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، بحديقة الحرية، التي تقع في موقع استراتيجي أمام دار الأوبرا المصرية في منطقة الزمالك.

تفتح بوابات المعرض للزوار يوميًا من الساعة ٩ صباحا وتستمر ساعات العمل حتى ١٢ مساء، لإتاحة فرصة زيارة أكبر قدر من الجمهور.

يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى حديقة الحرية (بما يشمل دخول المعرض) 20 جنيهًا مصريًا للفرد، وهو سعر ثابت يتيح للجميع الاستمتاع بالتجربة.

تنوع العارضين والمنتجات والأسعار

شهد المعرض هذا العام مشاركة قوية من كبار منتجي الزهور ونباتات الزينة، والذين تجاوز عددهم الـ 150 عارضًا متخصصًا، استعرضوا منتجاتهم المبتكرة والمناسبة لأجواء الخريف.

يركز المعرض على أنواع نباتات الزينة التي تلائم درجات الحرارة المعتدلة، بالإضافة إلى الأشجار المثمرة وشتلات النباتات الاستوائية النادرة التي يتم العمل على توطينها في البيئة المصرية، مثل بعض أنواع الزهور والبهارات.

تُعد الزهور العشبية (أو زهور الأعشاب) إضافة رائعة للحدائق والمطابخ، فهي لا تقدم فقط جمالًا بسيطًا وزهورًا صغيرة جذابة، بل تمنحنا أيضًا فوائد صحية ونكهات قوية تدخل في عالم الطهي والمشروبات.



زهور الأعشاب العطرية: جمال طبيعي ونكهات متفردة

تزدهر العديد من الأعشاب المعروفة بزهور صغيرة تتراوح ألوانها بين البنفسجي والأبيض والأزرق، وهذه الزهور لا تقل أهمية عن الأوراق نفسها، حيث يمكن استخدامها في تزيين الأطباق أو تجفيفها للشاي كما يتراوح سعرها ف المعرض من 10 جنيهات حتى 25 جنيها أبرزها إكليل الجبل (الروزماري) وهي زهور صغيرة جميلة ذات لون أزرق فاتح أو بنفسجي شاحب، ونبات الزعتر، وتُستخدم لإضافة لمسة زهرية عطرية إلى السلطات، أو الأجبان الطرية، أو البيض، وهي أساسية في العديد من مطابخ البحر الأبيض المتوسط.



كما يوجد الميرمية بأزهارها الأنبوبية الجميلة ذات اللون البنفسجي أو الأزرق الداكن، التي تظهر على سيقان طويلة.

زهور الميرمية أكثر اعتدالًا في الطعم من الأوراق الحادة والقوية، وتُستخدم لتتبيل الأطعمة الدهنية، أو لتزيين مشروبات الصيف المنعشة، أو لعمل شاي الميرمية التقليدي المعروف بفوائده المهدئة والمضادة للالتهابات.

يتميز المعرض بتقديم أسعار رمزية ومناسبة بشكل مباشر من المزارعين وأصحاب المشاتل، حيث تبدأ أسعار بعض الشتلات من 10 جنيهات، مما يشجع الزوار على الشراء والتوسع في الزراعة المنزلية.

بالإضافة إلى النباتات، يضم المعرض أقسامًا لبيع مستلزمات الحدائق، وأدوات البستنة، كما تتوفر منتجات غذائية ريفية مثل عسل النحل والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

المعرض: وجهة ترفيهية وتثقيفية

لا يقتصر المعرض على كونه سوقًا لبيع النباتات، بل هو أيضًا مساحة مفتوحة للتصوير والاسترخاء، ويوفر بيئة مثالية للخروج العائلي.

وقد استمر المنظمون في تقديم ورش عمل وندوات تثقيفية لزيادة الوعي بكيفية العناية بنباتات الزينة، مما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين الجمال الطبيعي، ومتعة التسوق، والفائدة الثقافية.

