أخبار الرياضة اليوم.. شكوى دولية في الطريق ضد الزمالك، أشرف صبحي يزور حسين لبيب ومرتضى منصور، لاعب إيجل نوار يتحدى الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا لمواصلة عمله في خدمة النادي وجماهيره.

فاز منتخب الإمارت، على نظيره عمان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة كابتن حسين لبيب، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي زيلكو بابيتش، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي، وذلك رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إجراء تعديل في نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما يتعلق بمعايير تأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها إلى الملحق القاري.

منتخب مصر، تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد تأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات كأس العالم 2026.

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب مصر الوطني، أن لاعبيه المصابين الذين غابوا عن قائمة الفريق في المعسكر الحالي، سيحضرون الاحتفالية التي تقام غدا الأحد، باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

أكد كريم كامانا، لاعب فريق إيجل نوار البوروندي، أن مواجهة فريقه أمام الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة، لكنه شدد على أن فريقه يستعد جيدا لتقديم أداء قوي أمام بطل إفريقيا.

استقبل الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسرة ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي وصلت اليوم للاستقرار في القاهرة.

خضع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي وأشعة خلال الساعات القليلة الماضية، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها، وسيحدد الجهاز الطبي في ضوء نتيجة الأشعة والفحوصات البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب.

