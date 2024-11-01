الصبَّار يشارك في معرض زهور الخريف بـ 6 أنواع.. زينة للمنزل وفوائد صحية.. يبدأ سعره من 150 جنيها.. وقادر على تحمل الظروف المناخية الصعبة (فيديو وصور)

شاركت مدام رحاب، صاحبة أحد المشاتل، بتشكيلة متنوعة من الصبار والعصاريات، في معرض زهور الخريف، مما جذب انتباه العديد من الزوار. الصبار، المعروف بألوانه الجميلة وأشكاله الفنية، يعتبر خيارًا ممتازًا للتزيين، حيث لا يحتاج إلى اهتمام كبير وقادر على تحمل الظروف المناخية الصعبة. يتم تسميد الصبار في الصيف وسقيه بالماء كل 15 يومًا في الشتاء ومرتين في الصيف.

أنواع الصبار وأسعارها:

الصبار المطعوم: يبدأ سعره من 150 جنيها، ويشمل أنواعًا مثل الصروبتيا والنوتو الأبيض واللوفيفيا.

يبدأ سعره من 150 جنيها، ويشمل أنواعًا مثل الصروبتيا والنوتو الأبيض واللوفيفيا. اكينو وجيمنوكاليسوم :مفضلان بسبب لونهما الأحمر، رغم ارتفاع سعرهما.

:مفضلان بسبب لونهما الأحمر، رغم ارتفاع سعرهما. النباتات النادرة: تبدأ أسعارها من 600 جنيه، وتعتبر قطعًا فنية مميزة.

تبدأ أسعارها من 600 جنيه، وتعتبر قطعًا فنية مميزة. الصبار المستورد: يشمل أنواعًا مثل تريكو بسعر 2200 جنيه، وروبيتيا، وكولسلو، ونيتو الأبيض، والادينيم أو زهرة الصحراء بسعر 1000 جنيه.

أنواع العصاريات وأسعارها:

العصاريات: تبدأ أسعارها من 25 جنيها، وتعتبر مبهجة أكثر وأقل تكلفة من الصبار.

تبدأ أسعارها من 25 جنيها، وتعتبر مبهجة أكثر وأقل تكلفة من الصبار. حي العالم “قطر الندى”: مفضل لأنه يمكن تعليقه في أي مكان.

مفضل لأنه يمكن تعليقه في أي مكان. سينيسيو: نوع آخر من العصاريات.

نوع آخر من العصاريات. عنبه (هوارسيا كوبيري): نوع شائع من العصاريات.

نوع شائع من العصاريات. صبار العقرب أو عيد الميلاد: نوع مميز من العصاريات.

نوع مميز من العصاريات. الاشفيريه: بسعر 75 جنيها، تنشط في الشتاء.

بسعر 75 جنيها، تنشط في الشتاء. يمكن شراء أربع أو خمس نباتات من العصاريات بـ 100 جنيه.

كما أنه يوجد العديد من الفوائد لاستخدام الصبار حيث أن له العديد من الفوائد الصحية والجمالية. إليك بعض منها:

ترطيب البشرة: جل الصبار يحتوي على خصائص مرطبة ومهدئة للبشرة، مما يجعله مثاليًا لعلاج الجفاف والتهيج. التئام الجروح: يساعد الصبار في تسريع عملية التئام الجروح والحروق الطفيفة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. تحسين صحة الجهاز الهضمي: تناول عصير الصبار يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك. تقوية المناعة: يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض. العناية بالشعر: يمكن استخدام جل الصبار كمرطب طبيعي للشعر وفروة الرأس، مما يساعد في تقليل القشرة وتعزيز نمو الشعر. تقليل الالتهابات: يحتوي الصبار على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والتورم في المفاصل والعضلات.

كما أن زراعة الصبار في الأماكن المختلفة، سواء في المنازل أو الحدائق أو حتى في الأماكن العامة، لها العديد من الفوائد مثل تحمل الظروف المناخية القاسية وتحسين جودة الهواء وتقليل التلوث وتجميل الاماكن وسهل العناية به ويدعم التنوع البيولوجي.

نصائح لزارعي الصبار:

الري: الصبار لا يحب الماء، ويسقى كل 15 يوما. قد يموت الصبار بسبب كثرة الماء التي تسبب تعفن الجذور.

الصبار لا يحب الماء، ويسقى كل 15 يوما. قد يموت الصبار بسبب كثرة الماء التي تسبب تعفن الجذور. التسميد: يتم تسميد الصبار في الصيف.

يتم تسميد الصبار في الصيف. الاهتمام: الصبار لا يحتاج إلى اهتمام مبالغ فيه، مما يجعله خيارًا ممتازًا للزينة.

فوائد الصبار:

التزيين: الصبار يمكن أن يضيف لمسة جمالية لأي مكان.

الصبار يمكن أن يضيف لمسة جمالية لأي مكان. المشروع التجاري: يمكن الاستفادة من الصبار كمشروع تجاري مربح.

يمكن الاستفادة من الصبار كمشروع تجاري مربح. الألوان المميزة: بعض أنواع الصبار تتميز بألوانها الجميلة التي تضيف لمسة فنية.

ومعرض زهور الخريف يقدم فرصة رائعة لاكتشاف أنواع مختلفة من الصبار والعصاريات، مع نصائح قيمة لزراعتها والعناية بها، وسواء كنت تبحث عن نباتات للزينة أو مشروع تجاري، فإن الصبار والعصاريات يوفران خيارات متنوعة تلبي جميع الأذواق والميزانيات.