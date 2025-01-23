الخميس 23 يناير 2025
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صحة ومرأة

فوائد الجنسنج والفئات الممنوعة من تناوله

الجنسنج، فيتو
الجنسنج، فيتو

الجنسنج عشب طبي صيني يستخدم تاريخيًا في آسيا ويكتسب شعبية في أماكن أخرى، ويمكن أن يعزز الطاقة واليقظة والذاكرة، فضلًا عن فوائده لسكر الدم والهضم وصحة القلب ووظيفة المناعة، ويعد النبات قوي جدًا ويجب استخدامه بحذر.

هناك نوعان رئيسيان من الجنسنج الطبي هما جزء من جنس نباتات باناكس، والجنسنغ الآسيوي (يُسمى أيضًا الجنسنغ الصيني أو الكوري) هو النسخة الأقوى.

ما هي فوائد للجنسنج؟

ينظر الآسياويين لنبات الجنسنج على أنه “ملك الاعشاب” حيث يعزز الطاقة والحيوية، وهذ لأنه يقوي جميع الأعضاء الحيوية بالجسم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وتتضمن الفوائد الصحية المحتملة للجنسنج ما يلي:

1. يعزز اليقظة ووظائف المخ

يمكن أن يساعد الجنسنج الدماغ على العمل بشكل جيد، فيقوم يزيادة اليقظة والتركيز.

فلاحظت أحدي الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا جرعات من الجنسنج الأحمر الكوري زيادة محتملة في الوظائف الإدراكية.

2. يحسن صحة القلب والدورة الدموية

قد تعمل جودة الجنسنج الآسيوي المنشطة على زيادة الدورة الدموية وتحسين صحة القلب، ولقد نظر الباحثون منذ فترة طويلة إلى القيمة المحتملة للعشب في إدارة المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم ووظيفة القلب والأوعية الدموية، وتشير نتائج الدراسات إلى تعزيز العشب لصحة القلب.

هناك أيضًا بعض الأدلة على أن الجنسنج قد يعالج ضعف الانتصاب (ED)، وغالبًا ما تساهم مشاكل تدفق الدم إلى حدوث ضعف الانتصاب، لذا فإن قدرة الجينسنغ على تحسين الدورة الدموية يمكن أن تساعد.

قد يكون الجينسنغ مفيدًا أيضًا كعلاج تكميلي لمن يعانون من فقر الدم.

3. يساعد في الهضم وسكر الدم

يربط الطب الصيني التقليدي الجنسنج بتحسين وظائف الطحال والمعدة وتحسين الهضم.

وقد يعمل الجينسنج أيضًا على تنظيم سكر الدم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري. 

يمكن أن يؤدي الجمع بين الجنسنج والأدوية الخافضة لسكر الدم إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل مفرط، في حين أن انخفاضات سكر الدم الصغيرة لا تشكل مشكلة عادةً، إلا أن انخفاض سكر الدم الشديد قد يكون خطيرًا.

4. يساعد في وظائف المناعة

تظهر الأبحاث أن تناول أي نوع من الجنسنج قد يقلل من فرص الإصابة بنزلة برد، إذا أصيب الشخص بنزلة برد، فقد تكون أقصر وأقل حدة.

كما يقوم الجنسنج بتقوية الرئتين، كما أنه مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من السعال أو الربو.

المخاطر والآثار الجانبية للجنسنج

من الأفضل توخي الحذر إذا كنت:

تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يرفع الجنسنج ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

تتناول أدوية تسييل الدم، تم الإبلاغ عن أن الجنسنج له خصائص مضادة للصفيحات ومضادة للتخثر.

مرضى السكري، يمكن أن يخفض الجنسنغ نسبة السكر في الدم بشكل كبير إذا كنت تتناول أدوية لعلاج مرض السكري.

استخدم أي أدوية أو مكملات أو مواد أخرى منشطة، يمكن أن يؤدي الجمع بين الجنسنج والكافيين أو أي مادة منشطة أخرى إلى الإصابة بالتوتر، أو صعوبة النوم أو حتى خفقان القلب.

الآثار الجانبية المحتملة للجنسنج تشمل:

الدوخة.

الصداع.

زيادة المخاط.

الأرق.

انخفاض نسبة السكر في الدم.

تغيرات الدورة الشهرية.

الغثيان.

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