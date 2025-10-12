الأحد 12 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط المتهمين في الاعتداء على طاقم تمريض وموظف بمستشفى سوهاج

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

كشفت وزارة الداخلية، أنه بفحص واقعة الاعتداء على موظف وطاقم التمريض بأحد المستشفيات في محافظة سوهاج من قبل أهل مريض، تبين أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حدثت مشاجرة بين موظف بأحد المستشفيات وأهلية إحدى نزيلات المستشفى لقيامهم بمحاولة اصطحاب عدد من أقاربهم لزيارة النزيلة، ومنعهم موظف المستشفى، فقام أهليتها على إثر ذلك بالتعدي عليه وطاقم التمريض، ما أدى إلى إصابة إحدى الممرضات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

القبض على طبيب دهس طفل في البدرشين

تحرك أمني لكشف هوية المتهم بإطلاق تمساح بشوارع الهرم

حبس عاملين متهمين بسرقة ورشة في القاهرة

التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد

المعمل الجنائي يباشر فحص حريق شقة بالنزهة لتحديد أسبابه وحصر الخسائر

إيداع قاتل صغير بسوبر ماركت المهندسين في مستشفى العباسية 45 يوما

بعد القضية الجديدة لطليقته، الموقف القانوني لإبراهيم سعيد في متجمد النفقة

القبض على سائق ميكروباص تسبب في مصرع مسن وإصابة زوجته الطبيبة بالشيخ زايد

 

