ضبط المتهمين في الاعتداء على طاقم تمريض وموظف بمستشفى سوهاج

كشفت وزارة الداخلية، أنه بفحص واقعة الاعتداء على موظف وطاقم التمريض بأحد المستشفيات في محافظة سوهاج من قبل أهل مريض، تبين أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حدثت مشاجرة بين موظف بأحد المستشفيات وأهلية إحدى نزيلات المستشفى لقيامهم بمحاولة اصطحاب عدد من أقاربهم لزيارة النزيلة، ومنعهم موظف المستشفى، فقام أهليتها على إثر ذلك بالتعدي عليه وطاقم التمريض، ما أدى إلى إصابة إحدى الممرضات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.