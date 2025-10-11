السبت 11 أكتوبر 2025
القبض على صانع محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بمحافظة الإسكندرية لتصويره ونشر مقاطع فيديو تتضمن أغاني تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام المتهم، وهو عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بتصوير مقاطع خادشة ونشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على عدد من المقاطع المشار إليها. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

