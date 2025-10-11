مصرع مبيض محارة إثر سقوط سقالة أثناء عمله بمدرسة ثانوية في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، حادثًا مأساويًا اليوم بعدما لقي مبيض محارة مصرعه إثر سقوط سقالة به من علو أثناء أداء عمله داخل المدرسة الثانوية الجديدة بنات بمدينة بني سويف، في واقعة مؤلمة أثارت حالة من الحزن بين زملائه والعاملين بالموقع.

بلاغ عن حادث سقوط من علو ببني سويف

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط مبيض محارة أثناء عمله داخل المدرسة الثانوية الجديدة بنات بمدينة بني سويف، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة بندر بني سويف إلى موقع الحادث، تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، حيث تبين من التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمود فؤاد، رئيس مباحث القسم، أن العامل المتوفى يدعى أشرف حسن أحمد، يبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل في مهنة المحارة.

اختل توازنه وسقطت به السقالة داخل المدرسة

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام "المتوفى" بأعمال المحارة داخل المدرسة الواقعة بامتداد شارع نادي المعلمين بمدينة بني سويف، اختل توازنه وسقطت به السقالة من ارتفاع، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وأنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة فور الإخطار، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بواسطة الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وكيفية سقوط العامل.

وتتابع الأجهزة الأمنية الواقعة بالتنسيق مع مسؤولي التربية والتعليم والجهات التنفيذية للوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة المهنية في موقع العمل، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والبناء في المنشآت التعليمية.

