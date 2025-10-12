الأحد 12 أكتوبر 2025
أخبار مصر

انخفاض كبير بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأحد في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

 

طقس خريفي بامتياز، الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة غدا

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على  السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21
 

