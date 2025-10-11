السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

 

أجواء شتوية واحذروا المراوح، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على  السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21
 

