الخريف يفرض سيطرته، انخفاض متواصل بدرجات الحرارة، أمطار لا تتوقف، سحب تحجب أشعة الشمس، واضطراب الملاحة الجوية عرض مستمر

طقس الأسبوع، تشهد مصر أجواء خريفية ممتعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على الجنوب وسيناء. معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.



ويكون هناك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية خلال الأسبوع الجاري وذلك على فترات متقطعة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد تحجب أشعة الشمس قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الاجواء في فترات الليل وأثناء الظل على مدار الأسبوع.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس خريف مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وذلك على فترات متقطعة

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.



اضطراب ملاحة البحر الأحمر وخليج السويس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس ، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 50 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

