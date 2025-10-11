السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار أغلب الأنحاء،مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أجواء شتوية واحذروا المراوح، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   20  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  19 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 28  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة  الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  29

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة  22  ودرجة الحرارة العظمى 34  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا حالة الطقس غدا درجات الحرارة غدا الأحد درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

طقس خريفي بامتياز، الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة غدا

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

الخريف يفرض سيطرته، انخفاض متواصل بدرجات الحرارة، أمطار لا تتوقف، سحب تحجب أشعة الشمس، واضطراب الملاحة الجوية عرض مستمر

أجواء شتوية واحذروا المراوح، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس غدا، أمطار وسحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء

أجواء خريفية ممتعة، الأرصاد تعلن حالة طقس غد السبت

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، بلغاريا تتعادل 1-1 أمام تركيا في الشوط الأول

منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

إسبانيا يهزم جورجيا 2-0 ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب الإثنين

القبض على صانع محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة للحياء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بتقديم هدية ثمينة

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

المزيد
الجريدة الرسمية