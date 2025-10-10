الجمعة 10 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار وسحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ، وذلك على فترات متقطعة.

 

تحسن كبير في الصعيد و"لسعة برد" بالقاهرة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

خريفي معتدل، الأرصاد الجوية تعلن عن حالة طقس غدا الإثنين

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى  ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.
 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

