السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس خريفي بامتياز، الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

أجواء شتوية واحذروا المراوح، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الطقس غدا الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

الخريف يفرض سيطرته، انخفاض متواصل بدرجات الحرارة، أمطار لا تتوقف، سحب تحجب أشعة الشمس، واضطراب الملاحة الجوية عرض مستمر

أجواء شتوية واحذروا المراوح، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس غدا، أمطار وسحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء

أجواء خريفية ممتعة، الأرصاد تعلن حالة طقس غد السبت

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

حالة الطقس غدا، اضطراب الملاحة بسواحل البحر الأحمر وخليج السويس

الأكثر قراءة

نبيل فهمي مرشح مصر لمنصب أمين جامعة الدول العربية.. 38 سنة دبلوماسية

مذبحة دلجا، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

في يومهن العالمي، مدبولي: فخورون بفتياتنا وسنواصل دعمهن بمختلف المجالات

محافظة الجيزة تكشف ملابسات العثور على تمساح نيلي في حدائق الأهرام

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

الأزهر يُؤكد حرمة حرق قش الأرز: إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة

المزيد
الجريدة الرسمية