أخبار مصر

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب شديد في حالة الملاحة البحرية اليوم السبت، على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، بسبب نشاط ملحوظ في سرعة الرياح التي تتراوح ما بين 50 إلى 60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما يشكل خطرًا على حركة الملاحة والصيد.

وأهابت الهيئة برواد البحر الأحمر وخليج السويس، خصوصًا الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة، بتوخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة، تجنبًا لأي حوادث بحرية خلال فترة الاضطراب.

طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة

وفي بيانها اليومي، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الخريفي المعتدل، حيث تنخفض درجات الحرارة نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مع أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة الكبرى:

  عظمى: 28
  صغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية:

  عظمى: 27
  صغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

  عظمى: 33
  محسوسة: 24

شمال الصعيد:

  عظمى: 31
  صغرى: 18

جنوب الصعيد:

  عظمى: 35
  صغرى: 22

وأكدت الأرصاد استمرار المتابعة لحالة الطقس، مع إمكانية حدوث تغيرات سريعة، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. 

الجريدة الرسمية