منتخب الإمارات يقلب الطاولة على نظيره العماني ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026

فاز منتخب الإمارت، على نظيره عمان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

يذكر أن المجموعة تضم منتخبات قطر وعمان والإمارات، ومن المقرر أن يصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.

وكان منتخب عمان تحت قيادة مديره الفني كارلوس كيروش، تعادل بدون أهداف مع نظيره قطر في افتتاح منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويمتلك منتخب عمان في جعبته نقطة وحيدة بالتساوي مع قطر، بعد تعادلهما في الجولة الأولى، من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، فيما يمتلك الإمارات 3 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب قطر يوم الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

ويكفي منتخب الإمارات التعادل أمام قطر لحسم التأهل رسميا لكأس العالم 2026.

تشكيل الإمارات ضد عمان

تشكيل عمان ضد الإمارات

