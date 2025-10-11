وليد صلاح الدين يستقبل أسرة ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

السبت 11 أكتوبر 2025
 استقبل الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسرة ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي وصلت اليوم للاستقرار في القاهرة. 

وحرص مدير الكرة على متابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة أسرة المدير الفني الدنماركي، في إطار العمل على توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

وأعلن نادي إيجل نوار البوروندي موعد مباراته أمام الأهلي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026.

 

وأكد النادي البوروندي عبر حساباته الرسمية، أن اللقاء سيقام في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي يوم 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

وتعد تلك المباراة هي الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، ويديرها السنغالي عيسى سي.

