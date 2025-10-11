تصفيات كأس العالم 2026.. إسبانيا تتقدم على جورجيا 1-0 في الشوط الأول

تقدم منتخب إسبانيا، على نظيره جورجيا، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "مانيول فاليرو" ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا

جاء هدف إسبانيا في الشوط الأول عن طريق يريمي بينو في الدقيقة 24.

تشكيل إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو، لي نورماند، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا

خط الوسط: مارتن زوبمندي، بيدري، ميكيل ميرينو

خط الهجوم: يريمي بينو، فيران توريس، أويارزابال

ويمتلك منتخب إسبانيا 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، في حين أن جورجيا تمتلك 3 نقاط في المركز الثاني ويحل منتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بدون نقاط.

وكان منتخب إسبانيا، أعلن مساء الجمعة الماضية، استبعاد لاعب برشلونة داني أولمو من المعسكر بعدما تبين إصابته حيث سيعود إلى النادي الكتالوني من أجل التعافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.