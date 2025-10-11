أشرف صبحي يزور حسين لبيب ومرتضى منصور

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، متمنيًا له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا لمواصلة عمله في خدمة النادي وجماهيره.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسين لبيب ومرتضى منصور

كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، متمنيًا له الشفاء العاجل وتمام التعافي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه على دعم كل رموز الرياضة المصرية في مختلف المواقع، متمنيا لهم الصحة والسلامة لاستكمال مسيرة العطاء للنادي العريق وجماهيره.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي فى الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

