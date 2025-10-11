السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يعلن مشاركة نجومه المصابين باحتفالات التأهل للمونديال أمام غينيا بيساو

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب مصر الوطني، أن لاعبيه المصابين الذين غابوا عن قائمة الفريق في المعسكر الحالي، سيحضرون الاحتفالية التي تقام غدا الأحد، باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر، صور نجوم الفريق الغائبين للإصابة وهم: عمر مرموش - ومحمد شحاتة ومحمد عبد المنعم ونبيل عماد دونجا، إلى جانب اللاعبين الذين يغيبون عن تشكيلة الفراعنة غدا للإيقاف مثل حمدي فتحي ومروان عطية، إلى جانب محمد صلاح الذي يغيب عن مباراة الغد للراحة السلبية بقرار من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن 

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب مصر أعلى الصور “هيغيبوا في الملعب بس معانا في الاحتفالات  نشوفكوا بكرة”.

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

8 لاعبين يغيبون عن منتخب مصر أمام غينيا بيساو

يغيب عن  قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في مباراته أمام غينينا بيساو المقرر لها غدا الأحد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي، عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات والإيقاف والراحة.
 

اللاعبون الغائبون عن منتخب مصر أمام غينيا

ويأتي على رأس هولاء اللاعبين محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فضل الجهاز  الفني إراحته  والثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني.

بينما يغيب للإصابة وعدم الجاهزية عن مباراة المنتخب وغينيا كلا من عمر مرموش نجم مانشيستر سيتي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا.

 

حسام حسن يجهز ٢١ لاعبا لمواجهة غينيا

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن على تجهيز اللاعبين ال٢١ المتواجدين في المعسكر لمباراة غينيا بيساو المقرر لها العاشرة مساء غد الأحد وطالبهم بتحقيق الفوز، وعدم الاستهتار بعد ان نجح المنتخب في حسم التاهل في الجولة الماضية أمام جيبوتي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 عمر مرموش محمد شحاته محمد عبد المنعم حمدي فتحي مروان عطية محمد صلاح

مواد متعلقة

تعديل في مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

موقف محمد صلاح، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

حسام حسن يستقر على بديلي حمدي فتحي ومروان عطية أمام غينيا بيساو

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن منظومة الدعم بسعر 27 جنيها

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

لاعب إيجل نوار لـ «فيتو»: لا نخشى الأهلي ونستطيع الفوز عليه

زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب أديس أبابا

إيفانكا وكراهية نتنياهو يتصدران المشهد، ماذا حدث في ساحة الأسري داخل تل أبيب؟ (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة بالصلاة السرية

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية