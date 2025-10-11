تدريبات فنية في مران الزمالك اليوم والرباعي المصاب يواصل التأهيل

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات فنية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ووجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، وعمل على تصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران.

وفي نفس الوقت واصل الرباعي عدي الدباغ وآدم كايد ومحمد شحاتة وناصر منسي التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى على إستاد القاهرة الدولي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي فى الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف مصابي الزمالك

على جانب اَخر، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن الفلسطيني عدي الدباغ يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.

وأضاف الجهاز الطبي أن ناصر منسي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت يعاني الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة ويواصل برنامجه التأهيلي.

وأوضح الجهاز الطبي أن محمد شحاتة يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل بالكرة بعد إصابته في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

