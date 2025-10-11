السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

عمر جابر يخضع لكشف طبي وأشعة بعد إصابته مع المنتخب

عمر جابر
عمر جابر

خضع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي وأشعة خلال الساعات القليلة الماضية، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها، وسيحدد الجهاز الطبي في ضوء نتيجة الأشعة والفحوصات البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب.

وكان عمر جابر عاد من معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة خلال معسكر المنتخب المقام في المغرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى على إستاد القاهرة الدولي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي فى الكونفدرالية

 

يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف مصابي الزمالك

على جانب اآخر، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن الفلسطيني عدي الدباغ يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.

وأضاف الجهاز الطبي أن ناصر منسي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت يعاني الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة ويواصل برنامجه التأهيلي.

وأوضح الجهاز الطبي أن محمد شحاتة يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل بالكرة بعد إصابته في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الزمالك نادي الزمالك فيريرا يانيك فيريرا

الجريدة الرسمية