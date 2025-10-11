تصفيات كأس العالم 2026، بلغاريا تتعادل 1-1 أمام تركيا في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، انتهى الشوط الأول من مباراة بلغاريا ضد تركيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، بالعاصمة البلغارية صوفيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

تقدم منتخب تركيا بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق أردا جولر، ثم أدرك منتخب بلغاريا التعادل في الدقيقة 13 عن طريق رادوسلاف كيريلوف.



تشكيل منتخب تركيا أمام بلغاريا

أعلن منتخب تركيا عن تشكيلته لمواجهة منتخب بلغاريا على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني في صوفيا وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: كادويجلو – بردكجي – دميرال - سيلك

خط الوسط: تشالهان أوغلو – كوكجو – يلدز

خط الهجوم: جولر – أيدين – أكتوركوغلو

تحمل المباراة طابعًا خاصًا بحكم القرب الجغرافي والتاريخي بين المنتخبين، حيث يسعى منتخب بلغاريا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة بينما يدخل منتخب تركيا المباراة بطموح الفوز لمواصلة المنافسة على الصدارة.

بينما يدخل منتخب تركيا المباراة بثقة كبيرة بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة في التصفيات ويطمح لتحقيق فوز جديد يقربه من الصدارة.

منتخب بلغاريا يبحث عن إستعادة التوازن

يدخل منتخب بلغاريا المباراة وهو يبحث عن استعادة توازنه بعد نتائج متذبذبة في التصفيات، حيث يعتمد على القوة البدنية والكرات العرضية مع بعض اللاعبين المميزين في خطي الوسط والهجوم.

يبحث منتخب بلغاريا عن فوز يعيده إلى المنافسة على المراكز المتقدمة بينما يدخل منتخب تركيا اللقاء وهو من بين الفرق الأولى في المجموعة ويسعى لتعزيز موقعه

