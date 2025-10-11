شوط أول سلبي بين البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال، مع نظيره الأيرلندي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم السبت، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وأعلن منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأيرلندي مساء اليوم السبت، على ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز، روبين نيفيز، جونسالو ايناسيو، روبين دياز، ديوجو دالوت

خط الوسط:فيتينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، بيدرو نيتو

ويمتلك منتخب البرتغال 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في حين تمتلك أيرلندا نقطة واحدة فقط في المركز الرابع.

