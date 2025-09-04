الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

إسبانيا تهزم بلغاريا 3-0 في تصفيات كأس العالم 2026

إسبانيا أمام بلغاريا
إسبانيا أمام بلغاريا

تصفيات كأس العالم، انتهت مباراة منتخب بلغاريا ضد إسبانيا بنتيجة 0/3 لـ لاروخا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب إسبانيا في مرمى بلغاريا، ميكيل أويارزابال في الدقيقة 5، مارك كوكوريلا في الدقيقة 30، ميرينو في الدقيقة 38.

 

تشكيل منتخب إسبانيا أمام بلغاريا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو - دين هويسن – لو نورماند – كوكوريلا.

خط الوسط: زوبيمندي - ميكيل ميرينو - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال  - نيكو ويليامز  - ميكيل أويارزابال.

 

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026


بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

 

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

 

