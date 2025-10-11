السبت 11 أكتوبر 2025
تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة إستونيا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لـ منتخب إيطاليا تشكيله لمواجهة مضيفه منتخب إستونيا، على ملعب لي كوك أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، ويليه إيطاليا بـ9 نقاط قبل لقاء إستونيا، بينما تمتلك إستونيا 3 نقاط.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام إستونيا 

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- أليساندرو باستوني- ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ريكاردو أورسوليني- نيكولو باريلا- ساندرو تونالي- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري- ماتيو ريتيجي- مويس كين.

الجريدة الرسمية