تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة إستونيا في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لـ منتخب إيطاليا تشكيله لمواجهة مضيفه منتخب إستونيا، على ملعب لي كوك أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، ويليه إيطاليا بـ9 نقاط قبل لقاء إستونيا، بينما تمتلك إستونيا 3 نقاط.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام إستونيا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- أليساندرو باستوني- ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ريكاردو أورسوليني- نيكولو باريلا- ساندرو تونالي- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري- ماتيو ريتيجي- مويس كين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.