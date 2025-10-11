أخبار الفن اليوم: إيناس الدغيدي ترد على منتقدي زواجها، عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه بالموسم الشتوي، تعاون جديد بين نتفليكس ومهرجان الجونة

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت العديد من الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية.. نستعرض أبرزها خلال نشرة التالية:

قررت الفنانة ريهام حجاج خوض السباق الرمضاني لمسلسلات رمضان 2026، بمسلسل يحمل اسم توابع.

وانضمت النجمة أسماء ابواليزيد لتقف أمام ريهام حجاج للمرة الأولى بدراما رمضان، ويأتي العمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيي إسماعيل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، وتم ترشيح الفنان أحمد مجدي للوقوف أمام النجمتين في بطولة العمل.

كشفت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الأكشن “شمس الزناتي” بطولة النجم محمد عادل إمام عن انضمام الفنان الكبير باسم سمرة لطاقم العمل، استعدادا لطرحه قريبا بدور العرض السينمائى.

تعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

بعد نجاح آخر البوماته الذي يحمل اسم “ابتدينا”، يفكر الفنان عمرو دياب في طرح ألبوم جديد في فصل الشتاء القادم.

وكشف مصدر مقرب من الهضبة في تصريحات خاصة لفيتو أنه كان قد اختار عدد كبير من الأغاني التي سجلها بصوته خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتم طرحها جميعًا بألبوم ابتدينا

وأضاف المصدر أن عمرو دياب قرر أن يستغل تلك الأغنيات، وأن يطرحها في ألبوم جديد خلال فصل الشتاء المقبل، خاصة أنه انتهى من تسجيلها وأصبحت جاهزة بشكل كامل.

إيناس الدغيدي: جوزي مش أصغر مني بـ25 سنة وبدي طاقة إيجابية للناس ليه متغاظين

قالت المخرجة إيناس الدغيدي إنها تعجبت من ردود أفعال البعض الكارهة للحياة بعد إعلان زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، مؤكدة أنه من المفترض أن يفرح الناس لأنها تمنحهم أملًا في الحياة.

وتابعت، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": «كايدة ناس كتير مش عارفة ليه؟ ومتغاظين، مع إن المفروض إني بدي طاقة إيجابية للناس».

وأضافت عن الانتقادات والشائعات: «السوشيال ميديا بتكبر الأمور، جوزي مش شاب ومش أصغر مني بـ25 سنة، هو قدّي في السن، ومش من موسكو زي ما اتقال».

واختتمت قائلة: «بعتذر لأي حد من الزملاء إني ما عزمتوش، بعد الهجوم اللي حصل عليّ الفترة اللي فاتت، وأنا قررت أعزم عدد قليل من الأصدقاء والمقرّبين فقط».

ابنة إيناس الدغيدي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواج والدتها

فاجأت ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، جمهور موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بتعليقها المؤثر على زواج والدتها الذي تم خلال الساعات الماضية، في احتفال بسيط اقتصر على المقربين فقط.

ونشرت ابنة الدغيدي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام منشورًا عبّرت فيه عن فخرها وسعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، قائلة: “كانت دايمًا بتعلّمني أجري وراء أحلامي مهما حصل، والنهاردة أمي حققت حلم من أحلامها واتجوزت وهي فوق الـ70 سنة، هي القدوة والمثال.. بجد ملهمة جدًا”.

ظهرت الفنانة ليلى علوى ويسرا للاحتفال بالمخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي التي أقيم حفل عقد قرانها أمس اليوم.

وحرصت كل من يسرا وليلي علوى لتعويض غيابهما بالأمس عن مراسم عقد القران بالاحتفال معها اليوم، ونشرت ليلى علوى مجموعة من الصور وأرفقتها بتعليق: ألف مبروك للعرسان إيناس وأحمد ربنا يتمملكم على خير، وتبقى حياتكم سعيدة وكريمة مليانة مودة ورحمة

وتابعت: أنا بجد من كل قلبي بقولكم إني فرحانة بيكم جدًا، وفرحانة ليكم جدًا، ربنا يديم عليكم الفرحة والسعادة.

الجونة السينمائي يعلن عن تعاون غير مسبوق مع نتفليكس لعرض فيلم "فرانكشتاين"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن شراكة غير مسبوقة مع منصة نتفليكس، لتقديم عرض خاص للفيلم الروائي المنتظر "فرانكشتاين" للمخرج الحائز على الأوسكار غييرمو ديل تورو، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

يمثل هذا التعاون لحظة فارقة في مسيرة المهرجان، كونه أول تعاون رسمي مع إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي لعرض فيلم روائي ضمن برنامج المهرجان، ما يعكس التزام الجونة السينمائي الدائم بجلب سينما عالميّة، عالية الجودة، وواسعة التأثير إلى جمهور المنطقة العربية

توقيع اتفاق غزة في مصر أمر طبيعي، أبرز تصريحات نبيل فهمي بصالون ماسبيرو

حل نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق ضيفًا بصالون ماسبيرو الثقافي ليتحدث عن أوضاع منطقة الشرق الأوسط الذي وصفها بأنها منطقة قلقة مضطربة، ولكن هناك بوادر تحسن

وقال فهمي في لقائه بصالون ماسبيرو الثقافي: هناك حرب هوية في المنطقة، الآخرون يريدون تغيير هوية الشرق الأوسط من شرق أوسط أساسه عربي إلى شرق أوسط به بعض العرب. وهذا حاصل مع الثورة الإيرانية ذات البعد الديني والهادفة لتصدير أفكارها للمنطقة، وهناك المشروع التركي الجديد ذو البعد الديني والذي يريد فرض رؤاه علي المنطقة، وهناك إسرائيل التي تريد تغيير هوية المنطقة سياسيا واقتصاديا والزعم بأنها بوابة العالم للشرق الأوسط.

وتابع نبيل فهمي: إن القوة الناعمة المصرية هي أساس مهم للغاية في قوة مصر الشاملة، وعلى ذلك يجب تعزيز الريادة الفكرية، ومواكبة العلوم والتكنولوجيا، وأن نكون جزءًا من حركة الفكر والعلم في العالم.

وأضاف فهمي في حديثه بصالون ماسبيرو الثقافي: “ليست مهمتنا تحريك الفكر أو المشاركة في حركة العولمة في أمريكا اللاتينية بل مهمتي هي في منطقتي، يجب أن تكون أعيننا على تطوير أنفسنا”.

وأردف فهمي: “إن جهد مصر جوهري في الوصول لما وصلنا إليه، وجهود الشركاء ولا سيما الولايات المتحدة، توافقت علي أن يكون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مصر، واختيار مصر لتشهد لهذا الحدث الكبير هو أمر طبيعي”

