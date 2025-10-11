لأول مرة.. ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد يجتمعان في عمل درامي رمضان 2026

قررت الفنانة ريهام حجاج خوض السباق الرمضاني لمسلسلات رمضان 2026، بمسلسل يحمل اسم توابع.

مسلسل توابع

وانضمت النجمة أسماء ابواليزيد لتقف أمام ريهام حجاج للمرة الأولى بدراما رمضان، ويأتي العمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيي إسماعيل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، وتم ترشيح الفنان أحمد مجدي للوقوف أمام النجمتين في بطولة العمل.

وكانت قد خاضت ريهام حجاج السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أثينا وتعاونت خلاله مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا

ولعبت ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.