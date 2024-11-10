عمر مصطفى متولي يكشف قصة اعتذاره عن شمس الزناتي 2

شمس الزناتي 2، كشف الفنان عمر مصطفى متولي، حقيقة اعتذاره عن إعادة تجسيد شخصية والده في فيلم شمس الزناتي 2 بطولة محمد إمام.

شخصية مصطفى متولي في شمس الزناتي

وأوضح مصطفى متولي في تصريحات تليفزيونية: "مفيش مشاكل خالص مع محمد إمام علشان أنا أصلا من طفولتي حابب شخصية أبويا في شمس الزناتي وكان عندي رغبة في تجسيدها".

رؤية عمر مصطفى متولي

وأضاف: "أنا طول عمري معنديش العقد بتاعت البطولة والسيطرة، ولكن أنا فقط أبحث عن الدور الحلو، ولكن اللي حصل إني لأمور إنتاجية اعتذرت علشان مينفعش أعمل الشخصية في فيلم وأرجع أكررها وأعملها في مسلسل".

ولفت: "عرفت إن اللي مرشح يعمل شخصية والدي في شمس الزناتي شاب ممتاز وبيمثل حلو جدا، وأنا معنديش مشكلة مع حد وسايب نفسي للسوق".