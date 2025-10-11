عقب غيابهما عن مراسم عقد القرآن، ليلى علوى ويسرا تحتفلان بزواج إيناس الدغيدي

ظهرت الفنانة ليلى علوى ويسرا للاحتفال بالمخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي التي أقيم حفل عقد قرانها أمس اليوم.

عقد قران إيناس الدغيدي

وحرصت كل من يسرا وليلي علوى لتعويض غيابهما بالأمس عن مراسم عقد القران بالاحتفال معها اليوم، ونشرت ليلى علوى مجموعة من الصور وأرفقتها بتعليق: ألف مبروك للعرسان إيناس وأحمد ربنا يتمملكم على خير، وتبقى حياتكم سعيدة وكريمة مليانة مودة ورحمة

وتابعت: أنا بجد من كل قلبي بقولكم إني فرحانة بيكم جدًا، وفرحانة ليكم جدًا، ربنا يديم عليكم الفرحة والسعادة.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد احتفلت أمس بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في أجواء هادئة بعيدًا عن عدسات الإعلام، التزامًا برغبة العروسين في الحفاظ على الخصوصية.

أقيمت مراسم عقد القران في إحدى الفيلات الخاصة بالقاهرة، بحضور محدود من الأهل والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، وذلك بعد الضجة التي صاحبت إعلان ارتباطهما خلال الأسابيع الماضية.

