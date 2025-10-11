السبت 11 أكتوبر 2025
باسم سمرة ينضم لأبطال فيلم "شمس الزناتي 2"

باسم سمرة.فيتو
باسم سمرة.فيتو

 كشفت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم الأكشن “شمس الزناتي” بطولة النجم محمد عادل إمام عن انضمام الفنان الكبير باسم سمرة لطاقم العمل، استعدادا لطرحه قريبا بدور العرض السينمائى.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

تعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

أبطال شمس الزناتي 

ويأتي فيلم “شمس الزناتي 2” من بطولة كل من: محمد إمام وأسماء جلال، وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

 

الجريدة الرسمية