ملتقى سيني جونة يعقد حوارا خاصا مع النجمة العالمية كيت بلانشيت 19 أكتوبر

ريا أبي راشد وكيت
ريا أبي راشد وكيت بلانشيت

أعلن ملتقى سيني جونة، عن عقد حوار خاص مع النجمة العالمية كيت بلانشيت الحائزة على جائزتي الأوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري في تمام الحادية عشرة صباحا.   

ويتناول الحوار جوانب من الفن والدعوة الإنسانية، ضمن ملتقى سيني جونة، فيما تُدير الحوار الإعلامية البارزة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية أيضًا ريا أبي راشد. 

كيت بلانشيت

 

ومن أدوارها المهمة في إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، إلى تعاوناتها مع أهم مخرجي العالم، تركت بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.
 

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".


تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي. 

مهرجان الجونة السينمائي

يعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ودعم تطور السينما العربية عبر منصته الصناعية "سيني جونة".

