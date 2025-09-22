"بابا" لعمرو دياب تحقق 100 مليون مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

حقق النجم عمرو دياب نجاحا جديدا بعد تجاوز أغنيته "بابا" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من شهرين من طرحها.

كما واصلت الأغنية تصدرها التريند عبر يوتيوب لمدة شهرين وحصولها على أعلى نسب استماع سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الموسيقية.

أغنية بابا

أغنية بابا من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.

ألبوم ابتدينا

وتضمن ألبوم "ابتدينا" للنجم عمرو دياب أغاني متنوعة وهى: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايما فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

