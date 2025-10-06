تأثير الشمس على لون الشعر حال التعرض لها يوميا

يتأثر لون الشعر بشكل واضح عند التعرض المستمر لأشعة الشمس، سواء كان الشعر طبيعي أو مصبوغ، فالشمس تعتبر من العوامل البيئية التي تؤثر في مظهر وصحة الشعر بشكل عام.

ومع نزول الفتيات يوميا إلى الجامعة أو العمل والتعرض للشمس يوميا يتأثر لون الشعر ولمعانه وايضا صحته ما يؤثر على جماله بشكل سلبي.

تأثير التعرض للشمس يوميا على الشعر

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن أشعة الشمس تحتوي على الأشعة فوق البنفسجية، وهي المسؤولة عن تكسير جزيئات الميلانين، وهى الصبغة الطبيعية التي تمنح الشعر لونه، وعندما يتعرض الشعر لأشعة الشمس لفترات طويلة، تبدأ هذه الأشعة بتفتيت الميلانين، مما يؤدي إلى:

بهتان لون الشعر الطبيعي، خصوصا عند أصحاب الشعر البني أو الأسود.

تغير لون الشعر المصبوغ، حيث تتفاعل الصبغة مع الأشعة فوق البنفسجية وتفقد بريقها بسرعة.

ظهور ظلال أفتح من اللون الأصلي، أو ما يشبه “تفتيحًا طبيعيًا” غير مرغوب فيه.

جفاف الشعر نتيجة فقدان الزيوت الطبيعية.

تقصف الأطراف بسبب ضعف بنية الشعرة.

فقدان اللمعان والمرونة.

هيشان وتشابك الشعر، خاصة في الجو الحار والرطب.

تأثير الشمس على الشعر

العوامل التي تزيد من تأثر الشعر بالشمس

وأضافت لانا، أن هناك عدة عوامل تزيد من تأثر الشعر بالشمس، منها:-

لون الشعر الأصلي، والشعر الفاتح أو الأشقر يتأثر أكثر من الشعر الداكن لأنه يحتوي على كمية أقل من الميلانين.

نوع الشعر، والشعر الجاف أو المتقصف يتضرر بسرعة أكبر لأنه أقل مقاومة للعوامل البيئية.

استخدام الصبغات والمواد الكيميائية، والشعر المصبوغ يكون أكثر حساسية لأن تركيبته تكون ضعفت بفعل المواد الكيميائية.

كلما زادت الساعات التي يقضيها الشخص تحت أشعة الشمس المباشرة، زادت احتمالية تلف اللون وفقدان اللمعان.

طرق حماية لون الشعر من أشعة الشمس

وتابعت، أن هناك نصائح بسيطة لحماية الشعر من آشعة الشمس، منها:-

استخدام منتجات حماية الشعر من الشمس، وتتوفر بخاخات أو كريمات تحتوي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وتحافظ على اللون والرطوبة. ارتداء قبعة أو وشاح عند الخروج نهارا، ليحمي الشعر من التعرض المباشر لأشعة الشمس. تجنب تعريض الشعر المصبوغ للشمس بعد الصبغ مباشرة، لأن الصبغة تكون في مرحلة تثبيت اللون، وأي تعرض للشمس قد يغير درجتها. غسل الشعر بماء بارد أو فاتر، لأن الماء الساخن يزيد من جفاف الشعر ويضعف اللون. استخدام زيوت طبيعية مغذية، مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند، فهي تشكل طبقة واقية تحمي الشعر من الأشعة الضارة.

