المؤبد لموظف بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفل والتعدى عليه بدائرة قسم شرطة قنا.

خطف وتعدٍ على طفل بقنا

تعود أحداث القضية إلى عام 2025 عندما وجهت النيابة العامة، للمتهم “سيد.ح.س” 51 سنة – محصل بسوق الجملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا تهمة خطف الطفل "على.ح"7 أعوام، بعد استدراجه إلى محل سكنه، موهمًا إياه برغبته فى مساعدته فى نقل بعض المنقولات، ثم تعدى عليه بهتك عرضه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم سبق وتعدى على المجنى عليه مرتين، الأولى داخل مخزن بعقار تمتلكه شقيقته، والثانية داخل منزله.

وعقب انتهاء التحقيقات، تمت إحالة القضية التى حملت رقم 7468 لسنة 2025 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 2056 لسنة 2025 كلى قنا إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم لاتهامه بخطف الطفل والاعتداء عليه.

