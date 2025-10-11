السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

الكرواتي زيلكو بابيتش
الكرواتي زيلكو بابيتش

 أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة كابتن حسين لبيب، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي زيلكو بابيتش، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي، وذلك رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

 

الكرواتي زيلكو بابيتش

 ويُعد زيلكو بابيتش من الأسماء المرموقة في عالم تدريب كرة اليد الأوروبية، إذ يتمتع بسيرة ذاتية مميزة وخبرة طويلة في إدارة الفرق المحترفة، يبلغ عمره 53 عامًا، وتدرج في مسيرته من أندية صغيرة إلى مدرب منتخب كرواتيا للرجال.

 

 وكان بابيتش تولى تدريب منتخب كرواتيا من قبل، بين عامي 2015-2017، وقاد منتخب بلاده إلى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا 2016، كما خاض بطولة العالم 2017 مع كرواتيا وحقق نتائج جيدة رغم الإصابات التي عانى منها المنتخب.

ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة بأول دورات معرض الزمالك للكتاب

شكوي دولية في الطريق ضد الزمالك، أعرف التفاصيل


وتولى تدريب نادي Eurofarm Pelister في الدوري المقدوني، وهو أحد أبرز أندية أوروبا الشرقية، حيث ساهم في تطوير النظام الدفاعي للفريق وجعله من أقوى خطوط الدفاع في المنطقة البلقانية، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري المقدوني وشارك في الدوري الأوروبي EHF European League.

وكانت آخر محطة تدريبية للمدرب الكرواتي قيادة فريق سيسفيتي الكرواتي في 2025، وتأهل معه إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلكو بابيتش الكرواتي زيلكو بابيتش كرة اليد الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

منتخب بنين يفوز على رواندا ويتصدر المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

تصريحات نارية لـ حسام المندوه تقلق جماهير الزمالك

الزمالك يكشف تطورات إصابات لاعبيه قبل مواجهة ديكيداها في الكونفدرالية

كرواتيا وجمهورية التشيك يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

فيريرا يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بعد العودة للتدريبات

أحمد شريف يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة ديكيداها

تدريبات فنية وبدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة ديكيداها

الزمالك يستأنف تدريباته وغياب 7 لاعبين استعدادا لمواجهة ديكيداها

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية