فيريرا يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بعد العودة للتدريبات

حرص يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى الجمهور واللاعبين عقب انتظام الأبيض في التدريبات.

واستأنف، اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

رسالة فيريرا للاعبين

وكتب فيريرا عبر انستجرام:"عدت إلى العمل، بغض النظر عن حجم العقبات، سنظل معا ونحقق أهدافنا، متحدون".

مران الزمالك اليوم

ويغيب عن التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين، بجانب المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مباراة الزمالك وديكيداها

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

