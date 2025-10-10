منتخب بنين يفوز على رواندا ويتصدر المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب بنين على نظيره رواندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل هدف بنين اللاعب تويسون أييجون في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب بنين المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة، بينما يحل رواندا المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا، ليسوتو، وزيمبابوي.

نيجيريا تفوز على ليسوتو

نجح منتخب نيجيريا في الفوز علي نظيره ليسوتو بهدفين مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل هدفي نيجيريا كل من: وليام إيكونج في الدقيقة 55 وأكور أدرامز في الدقيقة 80، بينما جاء هدف ليسوتو عنطريق كالاكي في الدقيقة 83.

ترتيب نيجيريا وليسوتو في المجموعة الثالثة

وبتلك النتيجة يأتي المنتخب النيجيري ثالثا برصيد 14 نقطة، بينما تقع ليسوتو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

